Vídeo: Carro com oito pessoas pega fogo após bater em muro na Avenida Cafezais

Um carro Fiat Uno, de modelo recente, colidiu contra um muro na Avenida Cafezais, quase esquina com a Gury Marques, nas proximidades do Fort Atacadista na madrugada deste domingo (11).
De acordo com as primeiras informações, oito pessoas estariam no veículo, que seria alugado, no momento do acidente.
Após a batida, o motorista fugiu do local, antes da chegada das autoridades. Algumas das vítimas receberam atendimento do Corpo de Bombeiros e do SAMU, que foram acionados para a ocorrência. Não há registro de óbitos até o momento.
O veículo pegou fogo após a colisão e ficou completamente destruído, restando apenas a carcaça. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.
