Vídeo - Carro de prefeitura arrasta cachorro por corda no pescoço

Um cão da raça pit bull foi arrastado por um carro da Autarquia Municipal do Meio Ambiente do município do Eusébio, na terça-feira (17), na Grande Fortaleza.

Segundo o Nordete Notícias, o animal estava sendo levado pela rua preso por uma corda na parte externa da carroceria do veículo. Segundo testemunhas, o cão teria sido capturado após atacar uma pessoa na rua. A cena foi gravada por moradores.

De acordo com o prefeito da cidade, Acilon Gonçalves, os envolvidos no caso foram exonerados. “Eu que sou defensor da causa animal, não posso ficar omisso. Estou cuidando da apuração dos fatos e punição dos culpados para que isso não ocorra mais”, disse em vídeo divulgado em suas redes sociais.

No vídeo gravado por uma pessoa que seguia de carro atrás do veículo, é possível observar o momento em que o cachorro é arrastado por vários metros em uma avenida do Bairro Timbu, até um motociclista avisar ao condutor do veículo sobre a situação. Agentes da autarquia desceram do transporte e discutiram com moradores que reclamavam dos maus tratos.

Marcio Souza, da Sociedade Protetora Ambiental (SPA), conta que o animal não foi transportado de forma adequada uma vez que deveria estar em um compartimento fechado para não correr o risco de pular ou cair com o veículo em movimento, o que segundo ele, se configura como crime ambiental.

Ainda no vídeo divulgado nas redes sociais, Acilon informou que a prefeitura deve adquirir um "veículo para transportar os animais."

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), com o apoio de equipes da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa dos Animais (Coani) da Secretaria do Meio Ambiente do Ceará (Sema) e de policiais civis da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core).

