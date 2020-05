Vídeo: Carro sobe canteiro central, invade contramão e quase bate em guarda civil

Jackeline Pinheiro, 22 anos, e Michael Charles Alves, 30 anos, foram presos após invadirem o canteiro central da Avenida Guaicurus, entrarem na pista contramão e quase colidirem com viaturas da Guarda Civil Metropolitana (GCM), na madrugada deste domingo (24), em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, duas viaturas da GCM seguiam pela Avenida Guaicurus, quando um VW/Fox subiu o canteiro central da avenida e invadiu a pista contramão, quase acertando as viaturas.

O veículo foi abordado e dentro dele estava a motorista Ana e o passageiro Michael, que se apresentou como dono do carro, os dois estavam com visíveis sinais de embriaguez e admitiram que estavam bebendo em uma conveniência. O álcool no sangue foi confirmado após o teste do bafômetro.

Os dois foram levados até a delegacia de polícia, e ainda segundo o boletim, chegando no local, Ana teria dito a equipe, "vai tomar no r...(palavrão)", e Michael completado a frase falando, "esses guardas são uns b...(palavrão)".

Os dois foram presos e o carro entregue para o pai de Michael.

