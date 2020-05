Vídeo – Casa pega fogo nas Moreninhas e idoso morre

Espedito Soares, 80 anos, morreu na noite desta quarta-feira (27), dentro de sua casa que pegou fogo, a residência é localizada no Bairro Moreninhas 3. No registro não é mencionado se o idoso morreu queimado ou sufocado com a fumaça.

De acordo com o boletim de ocorrência, o Corpo de Bombeiros Militares (CBM) foi acionado por vizinhos que testemunharam o incêndio.

No local, os militares encontraram Espedito morto, segundo os vizinhos ele morava sozinho e era uma pessoa acumuladora, pois, havia diversos objetos e lixo no local.

Ainda não se sabe o que ocasionou o incêndio.

Deixe seu Comentário

Leia Também