Vídeo: Casal em Celta preto furta cadela no São Francisco e deixa dona desesperada

A empresária Samantha Jacqueline Gomes, 36 anos, procura desesperadamente por sua cadela Luna que foi furtada na manhã de sábado (17), por volta de 10h30 na rua Sacramento do bairro São Francisco.



Ao JD1 Notícias Samantha explica que sempre sai para trabalhar às 10h e espera o portão eletrônico fechar para ir embora, mas infelizmente, em um único dia em que ela saiu com metade do portão ainda aberta, foi a brecha para os criminosos agirem.



"A gente estava saindo e ela viu e saiu para fora do portão e quando ela tenta entrar o portão fecha e ela fica do lado de fora. Mas ela fica ali na frente e não vai pra rua", alegou Samatha após ver as gravações.



As imagens da câmera de segurança da casa mostram que o carro passa na frente da casa de Samantha pouco mais de 10h, e depois retorna. A mulher ainda não identificada desce para tentar pegar a cadelinha de 3 anos de porte pequeno enquanto um homem espera no carro.



Luna corre assim que a mulher tenta se aproximar. "A Luna avança e tenta passar pelo vão do portão que tem o tamanho para ela passar, mas ele tem uma tela de proteção, e ela não consegue passar por lá, a mulher fica correndo atrás dela, e provavelmente ela ficou presa na tela".



Emocionada enquanto relata o que viu nas câmeras, Samantha quase não consegue segurar o choro. "Na hora ela não passa pela tela, ela morde a mulher, porque ela é brava. Não gosta de criança, de gente estranha, ela só fica comigo. Ela é minha. Acho que uma hora ela cansou de lutar porque ela é pequena e essa perseguição durou uns 15 minutos. Pelo amor de Deus me ajuda a achar ela", pede a dona.



Depois disso, a cadela corre para baixo do carro dos criminosos e pouco depois eles saem com o veículo e Luna não é mais vista.

Samantha também se preocupa com a saúde da pequena companheira. "A Luna tem problema renal, não pode comer qualquer ração, não pode comer comida, não pode cruzar, eu ia até castrar ela. O que eles querem fazer com ela ?", indaga a mulher.



Samatha registrou um boletim de ocorrência por furto. Quem mora na região do bairro São Francisco ou em qualquer bairro e ver a Luna ou tiver informações sobre o carro Celta preto pode entrar em contato com a polícia pelo 190 ou pelo (67) 99297-4223.



Luna é uma cadela de porte pequeno, pinscher mestiça com a pelagem branca e pintas marrons, cabeça e traseira também marrons.





Veja o registro do momento em que a mulher vai pegar a Luna:

