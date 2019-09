Vídeo - Chantagista que extorquia deputado com fake news é preso

A Polícia Civil do DF prendeu em flagrante Daniel Luís Mogendorff, com passaporte alemão, que extorquia o deputado federal Luis Miranda (DEM-DF).

Daniel vinha mantendo contato com o parlamentar, há pelo menos um mês. Nas conversas, ele exigia R$ 760 mil em troca de parar com publicações produzidas por grupo de youtubers que atacava o político nas redes sociais.

Miranda comunicou a polícia sobre o encontro e sobre a possibilidade de um flagrante. Os investigadores prepararam o parlamentar instalando microfones e câmeras invisíveis nas roupas dele. Um dos botões da camisa serviu para esconder uma filmadora que registrou a extorsão.

Durante a reunião, que aconteceu no restaurante Coco Bambu, no Lago Sul, o suspeito, sem saber que era gravado, teria confessado uma série de crimes, inclusive o de lavagem de dinheiro para políticos influentes por meio da venda de diamantes.

Antes do encontro no Coco Bambu, pela manhã, no Carlton, o criminoso teria convidado Miranda para um café e pediu R$ 360 mil para excluir do YouTube vídeos que denigrem a reputação do deputado do DF.

Instruído pela polícia, para caracterizar o flagrante, o deputado disse ao criminoso que daria somente R$ 4 mil de sinal e que depois repassaria o restante. Mais de 20 agentes à paisana monitoravam o encontro.

Após guardar o dinheiro, o homem entrou em um carro e se dirigiu ao Carton, no Setor Hoteleiro Sul, onde foi detido pela equipe da Delegacia de Repressão aos Crimes

Luis Miranda contou detalhes da coação sofrida. “Era um grupo que a polícia já investigava há um tempo e decidiu promover ataque a mim na internet. A intenção dessa quadrilha era minar minha imagem e conseguir dinheiro”, disse.

O político narra que Daniel teria dito que um programa de uma grande emissora de televisão brasileira estaria produzindo uma reportagem com denúncias contra o deputado, mas caso recebesse R$ 1 milhão conseguiria usar sua suposta influência e impedir que a matéria fosse ao ar.

