VÍDEO: Colisão entre carreta e carro deixa três feridos em MS

Uma colisão envolvendo um carro de passeio e uma carreta deixou, pelo menos, três pessoas feridas durante a tarde desta quinta-feira (6), na rodovia que liga Indápolis ao distrito de Lagoa Bonita.
Conforme as informações policiais, divulgadas pelo Repórter Bronka, as equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal foram acionadas para atender o caso.
Ainda segundo o jornalista, três pessoas ficaram feridas. Por acontecer recentemente, não chegaram a ser divulgados mais detalhes a respeito do estado de saúde dos ferimentos e da dinâmica do acidente.
Assista:
