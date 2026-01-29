VÍDEO: Com cães farejadores, Bombeiros buscam jovem desaparecido no Nova Lima

Luiz Vinicius e Vinícius Santos atualizado em 29/01/2026 às 17h33

O Corpo de Bombeiros de Campo Grande faz buscas em uma região de mata, na região do grande Nova Lima, para tentar localizar Lucas de Oliveira, de 21 anos, desaparecido desde o último sábado, dia 24.

Informações apuradas pela reportagem, os militares estão desde o período da manhã fazendo mapeamento e entrando na mata, de grande extensão na rua Marquês de Herval.

Eles contam com auxílio de cães farejadores para tentar ao menos saber uma direção em que Lucas possa ter seguido.

Conforme os detalhes, o jovem foi visto por imagens de câmera de segurança passando ao lado da mata e depois, não foi mais visto.

Um cartaz foi divulgado nas redes sociais por familiares e amigos.

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também