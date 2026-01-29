VÍDEO: Com cães farejadores, Bombeiros buscam jovem desaparecido no Nova Lima

O Corpo de Bombeiros de Campo Grande faz buscas em uma região de mata, na região do grande Nova Lima, para tentar localizar Lucas de Oliveira, de 21 anos, desaparecido desde o último sábado, dia 24.
Informações apuradas pela reportagem, os militares estão desde o período da manhã fazendo mapeamento e entrando na mata, de grande extensão na rua Marquês de Herval.
Eles contam com auxílio de cães farejadores para tentar ao menos saber uma direção em que Lucas possa ter seguido.
Conforme os detalhes, o jovem foi visto por imagens de câmera de segurança passando ao lado da mata e depois, não foi mais visto.
Um cartaz foi divulgado nas redes sociais por familiares e amigos.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Carro de motorista de aplicativo é achado queimado em estrada
Polícia
Barba, cabelo e arma? Dois são presos por ofertar revólver em barbearia da Capital
Polícia
Polícia Científica orienta população a manter preservação de local de crime em MS
Polícia
Suspeito de assassinar Alyson é preso cometendo furto com irmão em Campo Grande
Polícia
Homem é morto a tiros em carro e Ponta Porã registra quarto homicídio em um dia
Polícia
Motorista é preso com 100 quilos de maconha em Peugeot na BR-163
Polícia
Dois homens são mortos após ataque de pistoleiros em Ponta Porã
Polícia
Choque prende suspeito de matar adolescente em crime brutal no Jardim Centro Oeste
Interior
'Rapidinha' de R$ 100 termina em calote e agressão contra mulher em Maracaju
Polícia