Polícia

VÍDEO: Com Nossa Senhora Aparecida no coração, idoso escapa ileso de acidente grave em Campo Grande

O acidente grave foi causado por um caminhão, que seguia pela avenida com a caçamba levantada

19 dezembro 2025 - 15h49Brenda Assis e Luiz Vinicius    atualizado em 19/12/2025 às 15h56
O acidente aconteceu na tarde de hojeO acidente aconteceu na tarde de hoje   (Luiz Vinicius)
O motorista Gilson Nogueira, de 65 anos, disse que ‘nasceu de novo’ após se envolver em um grave acidente provocado por um caminhão com a caçamba na Avenida Rachid Neder, em Campo Grande, nesta sexta-feira (19).

Conforme o apurado pela reportagem, o caminhão subia a avenida com a caçamba levantada quando atingiu a fiação elétrica. Os fios foram arrebentados e acabaram caindo sobre a via, atingindo dois carros que vinham no sentido contrário.

Por conta disso, dois postes acabaram sendo quebrados e também caíram. Com um pingente de Nossa Senhora Aparecida no peito, Gilson contou que saiu do acidente sem nenhum ferimento, apesar do susto e da gravidade da situação. Ele atribuiu o livramento à fé e apontou para uma imagem.

“Estou bem, nasci de novo, graças a Deus. Estou vivo, inteiro, não tinha nenhum arranhão. Perdi nada, nada, nada. Graças a Deus”, afirmou. Gilson estava em uma caminhonete Fiat Strada, que teve perda total. Ele contou que descia a avenida quando ouviu apenas o impacto.

“Eu escutei só a pancada, não deu tempo de nada, nada, nada”, disse. Com os fios ainda energizados sobre o veículo, o motorista precisou sair pela janela, após o desligamento da rede elétrica.

“Sai do carro lá, desligaram os fios que estava tudo energizado e eu saí pela janela. Sem ferimento nenhum, graças a Deus”, relatou.

Ainda conforme as informações, a caminhonete de Gilson não possui seguro. Ele trabalha como motorista e atua na área desde 1986, há cerca de 34 anos e afirmou que nunca havia passado por uma situação parecida.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Energisa foram acionadas e estiveram no local para controlar a situação, desligar a rede elétrica e garantir a segurança da área.

Apesar dos danos materiais e do susto, ninguém ficou ferido. O caso será apurado para identificar as responsabilidades pelo acidente.

