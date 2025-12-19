VÍDEO: Corpo de homem é encontrado carbonizado em residência de Rio Verde, em MS

O corpo de um homem foi encontrado carbonizado na manhã desta sexta-feira, dia 19, em uma residência no bairro Jardim José Antônio, em Rio Verde de Mato Grosso, a cerca de 210 quilômetros de Campo Grande.

A vítima teria sido assassinada antes de ser carbonizada por um adolescente, que teria confessado o crime para a Polícia Milita e a Polícia Civil.

Segundo informações do site Rio Verde News, o adolescente e o homem teria discutido e brigado no interior da residência, sendo que o menor teria agredido a vítima e logo após ateado fogo no imóvel.

Durante as diligências, policiais encontraram o adolescente em uma residência no mesmo bairro, onde ele foi apreendido e encaminhado para exame de corpo de delito e posteriormente levado para a Delegacia de Polícia Civil.

A polícia apura mais detalhes sobre o crime para saber se há ou não mais pessoas envolvidos no homicídio.

Veja o momento do incêndio em vídeo divulgado pelo Rio Verde News:

