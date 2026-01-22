VÍDEO: Criança brincando com isqueiro ateia fogo em casa no Nova Lima

Uma casa, localizada na Rua Santo Inácio de Loiola, na região do Bairro Nova Lima, em Campo Grande, pegou fogo durante a tarde desta quinta-feira (22).
Segundo os detalhes apurados pela reportagem, as equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, fazendo o controle das chamas que atingiram a parte superior do sobrado.
Os militares explicaram que uma criança estava brincando com isqueiro quando a casa acabou pegando fogo.
Não foram divulgadas informações a respeito de feridos ou a quantidade de cômodos atingidos pelo fogo.
A reportagem apura o caso e deverá trazer mais informações em breve.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Mulher fica desacordada ao ser agredida pelo marido durante briga em Ivinhema
Polícia
Ex-vereador de Itaporã morre após ser atropelado por carro
Polícia
Jovem perde R$ 3,5 mil ao baixar jogo de um 'amigo' na internet em Campo Grande
Polícia
Jovens tentam fugir do Choque e são presos com maconha e cocaína em carro no Caiobá
Polícia
Mulher lava calçada 5h da manhã e leva surra da vizinha na Moreninha
Polícia
Pastor é preso em flagrante por estuprar duas enteadas e a própria filha na Capital
Polícia
Homem 'bate uma' enquanto observa vizinha pelo portão no Colúmbia
Polícia
Operação em MT ajuda polícia de MS a prender faccionado escondido em Campo Grande
Polícia
Polícia intercepta 200 quilos de droga na MS-156 que iriam para o Rio Grande do Sul
Polícia