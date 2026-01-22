VÍDEO: Criança brincando com isqueiro ateia fogo em casa no Nova Lima

Uma casa, localizada na Rua Santo Inácio de Loiola, na região do Bairro Nova Lima, em Campo Grande, pegou fogo durante a tarde desta quinta-feira (22).

Segundo os detalhes apurados pela reportagem, as equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, fazendo o controle das chamas que atingiram a parte superior do sobrado.

Os militares explicaram que uma criança estava brincando com isqueiro quando a casa acabou pegando fogo.

Não foram divulgadas informações a respeito de feridos ou a quantidade de cômodos atingidos pelo fogo.

A reportagem apura o caso e deverá trazer mais informações em breve.

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também