Polícia

VÍDEO: Criança de 4 anos morre em incêndio na fronteira

O menor seria sobrinho de um radialista da região

13 fevereiro 2026 - 15h41Brenda Assis     atualizado em 13/02/2026 às 15h42

Uma criança de 4 anos morreu após um incêndio destruir uma casa na tarde desta sexta-feira (13), no bairro Guarani, em Pedro Juan Caballero, Paraguai, região de fronteira com Mato Grosso do Sul. A vítima era sobrinha do radialista Julio Acuña. O caso causou forte comoção entre moradores da cidade.

Segundo informações preliminares, o menino estava dentro da residência quando o fogo começou e não conseguiu sair a tempo. As chamas se espalharam rapidamente e consumiram grande parte da estrutura antes da chegada das equipes de socorro.

Testemunhas relataram que o vento forte contribuiu para a propagação do incêndio, dificultando o combate ao fogo. A casa pertence à mãe do radialista.

De acordo com relatos iniciais, a criança estaria sozinha no momento do incêndio. Ainda conforme as informações, o menino havia perdido a mãe recentemente, e o pai agora enfrenta mais essa perda em um curto intervalo de tempo.

As circunstâncias do incêndio ainda devem ser apuradas pelas autoridades locais. A tragédia abalou a comunidade do bairro Guarani, que acompanha o caso enquanto aguarda novas informações.

 

