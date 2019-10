Vídeo - Criança de nove anos é atropelada por ambulância

Sarah Chaves, com informações do G1

Um menino de 9 anos, é atropelado por uma ambulância no sábado (4), na avenida Rebouças, em Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo. A câmera de segurança próxima ao local mostra o momento do acidente.

As imagens começam com os carros estavam parados no semáforo e depois seguindo pela via. Na sequência, uma pessoa passa no patinete e depois, o menino. Eles começam a atravessar a avenida e o menino é atropelado. Mancando, criança se levanta e vai para a calçada.

O motorista da ambulância, de 49 anos, contou que estava indo para a garagem da empresa e, ao cruzar a Rua Capitão Prudente percebeu que havia atropelado a vítima. No local do acidente ficou uma grande poça de sangue.

O menino foi socorrido pela médica e pelo enfermeiro que estavam na ambulância, e posteriormente foi encaminhado para o Hospital das Clínicas, passou por cirurgia e está internado sem previsão de alta.

O caso foi registrado no 14º DP (Pinheiros) como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. O motorista passou por teste de bafômetro, que resultou negativo. Foi requisitada perícia para o local e exame de corpo de delito para a vítima.

A Max Emergências Médicas, responsável pela ambulância, disse que "lamenta profundamente o ocorrido e aguarda as investigações policiais para apuração do caso." a empresa também disse que se está à disposição da Justiça e da família do menino.

Assista o momento do acidente:

