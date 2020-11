Vídeo - Criança é atropelada por carro, gira no ar, cai e sai andando

Sarah Chaves com informações do G1

Uma câmera de monitoramento registrou o momento em que um menino de 9 anos, é atropelado por um carro e gira no ar antes de cair no chão na tarde de quinta-feira (12), em Brusque, no Vale do Itajaí, Santa Catarina.

O menino sai da calçada correndo para atravessar a rua e é atingido pelo carro. Em seguida, a criança levanta sozinha e sai caminhando.

As imagens mostram um pedestre socorrendo o menino antes da chegada dos bombeiros. O motorista do veículo envolvido no acidente também para no local para prestar socorro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele teve ferimentos nos braços, na perna e na cabeça, mas não teve lesão grave. Ele foi encaminhado a uma unidade de saúde e liberado após ser atendido

Veja o momento do susto:

