Vídeo: De fuga em motel a perseguição, mulher embriagada é presa em flagrante

Uma mulher de 24 anos foi presa em flagrante pela Polícia Militar do Estado de São Paulo na segunda-feira (10), ao fugir de um motel para não pagar na Zona Oeste da capital.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os militares foram acionados pelos funcionários do estabelecimento após a suspeita tentar deixar o local. Durante a abordagem policial, a mulher teria dado marcha à ré, desobedecendo a ordem de parada e quase atingindo o pé de um dos agentes.

Em seguida, ela avançou com o carro contra um funcionário do local, que não ficou ferido, e depois contra o portão de saída do motel.

Nas ruas, ela avançou sinais vermelhos, trafegou na contramão, subiu em calçadas e terminou colidindo com dois veículos parados no semáforo.

Ela foi autuada pelos crimes de embriaguez ao volante, direção perigosa (alta velocidade), dano, resistência e por colocar em risco a vida de outras pessoas.

Apresentando sinais de embriaguez, a condutora foi encaminhada ao 14º Distrito Policial, em Pinheiros, que requisitou perícia. Ela permaneceu presa à disposição da Justiça.

