(67) 99647-9098
Polícia

VÍDEO: De muleta e tudo, homem finge ser deficiente para pedir esmola em Três Lagoas

Após ser descoberto, o homem se levantou e saiu andando normalmente, surpreendendo quem acompanhava a cena

04 novembro 2025 - 16h41Brenda Assis
O caso foi flagrado na manhã de hojeO caso foi flagrado na manhã de hoje   (Reprodução/TL Notícias)

Um homem foi flagrado fingindo ter deficiência física para pedir dinheiro na manhã desta terça-feira (4), em Três Lagoas. O caso aconteceu em frente a uma agência bancária na Avenida Antônio Trajano, no centro da cidade.

Conforme a Polícia Militar, divulgada pelo site TL Notícias, o homem é natural de Uberlândia (MG), estava sentado na calçada e usava muletas para simular dificuldade de locomoção. Aproveitando para tirar dinheiro com quem se comovia com sua situação. Testemunhas contaram que ele estava dizendo que não podia andar.

Desconfiados da situação, alguns moradores ligaram para a Polícia Militar e relataram a possível farsa. Uma equipe da PM foi até o local e, durante a abordagem, constatou que o homem não apresentava nenhuma deficiência física.

Ainda segundo os policiais, o suspeito confessou que usava o disfarce para pedir dinheiro e contou que viaja por várias cidades aplicando o mesmo golpe.

Após ser descoberto, o homem afirmou que deixaria Três Lagoas e não voltaria a repetir o ato. Por não haver vítimas diretas nem flagrante de crime, os policiais registraram apenas um boletim de atendimento, sem encaminhamento à delegacia.

Testemunhas relataram que, depois da abordagem, o homem se levantou e saiu andando normalmente, surpreendendo quem acompanhava a cena.

Crime de estelionato

Fingir uma deficiência física para obter vantagem financeira é considerado crime de estelionato, conforme o artigo 171 do Código Penal Brasileiro. A pena pode chegar a cinco anos de prisão, além de multa.

A Polícia Militar orienta que casos semelhantes sejam denunciados imediatamente para evitar que pessoas de boa-fé sejam enganadas.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Portal - JD1noticias.com (@jd1noticias)


