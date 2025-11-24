VÍDEO: Delegada de MS reforça alerta sobre golpes envolvendo 'falsa ação judicial'

A Polícia Civil de Chapadão do Sul reforçou um alerta importante sobre um novo golpe na praça: a falsa ação judicial, que leva a pessoa acreditar que ganhou uma causa na Justiça. O golpe tem se estendido por Mato Grosso do Sul.

Os estelionatários estão se passando por falsos advogados e servidores do judiciário, pedindo para serem realizadas transferências ou pagamento de taxas para liberar o 'falso montante'.

"Isso é um golpe, nenhum advogado, juiz ou servidor público solicita pagamento via WhatsApp, ou telefone, para liberação para um valor que está sendo discutido em uma causa", detalhou a delegada Bianca Martins, titular da Polícia Civil de Chapadão do Sul.

A orientação é para que as pessoas não façam nenhum tipo de pagamento.

Uma das formas de evitar o golpe é ligando diretamente para o advogado que está atuando no caso.

