Vídeo - Deputado é baleado na Argentina; suspeito foi preso

Priscilla Porangaba, com informações da Agência Brasil

Juan Jesus Fernandez foi preso como o principal suspeito do ataque a tiros ao deputado federal Héctor Olivares, que resultou em ferimentos graves no parlamentar e na morte de um assessor, próximo ao Congresso na Argentina.

A informação foi confirmada pela ministra da Segurança do país, Patrícia Bullrich nesta sexta-feira (10). O suspeito foi preso na cidade de Concepción de Uruguay, na província argentina de Entre Rios.

O deputado Héctor Olivares foi baleado três vezes por dois atiradores, que dispararam de dentro de um carro, na manhã de quinta-feira (9). Ele foi internado e passou por cirurgia. O deputado sofreu perfurações no fígado, no cólon, no pâncreas e nos dutos biliares. Seu estado de saúde é considerado grave.

O assessor Miguel Yadón, 58 anos, foi atingido por cinco disparos e morreu no local. Um vídeo de segurança mostra o momento do atendado.

#AHORA #VIDEO Así fue el ataque al Diputado Hector Olivares y a Miguel Marcelo Yadón a metros del Congreso ! pic.twitter.com/djqk2DjvcC — Alvaro Paez (@alvapaez) 9 de maio de 2019

