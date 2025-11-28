VÍDEO: Discussão termina com tiro em via pública e CAC preso em Campo Grande

Um CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador) foi preso durante a noite desta quinta-feira, dia 27, após disparar em via pública após se envolver em uma discussão com uma pessoa em um estabelecimento comercial, na Avenida Bandeirantes, em Campo Grande.

O disparo em questão aconteceu logo após o suspeito deixar o local e entrar no veículo. As pessoas que estavam no estabelecimento ficaram assustados com a situação.

Segundo as informações do Batalhão de Choque, uma das vítimas relatadas afirmou que o caso aconteceu após o suspeito ser cobrado por mensagem e ter ido tirar satisfação sobre a cobrança.

Ainda conforme o registro, o CAC apresentava sinais de embriaguez e estava portando uma pistola. Após vários minutos de discussão, o suspeito deixou o local e antes de partir, efetuou ao menos dois disparos no chão.

Ele retornou para a residência em que mora, na rua Paraguai, na Vila Carvalho. Os militares do Batalhão de Choque chegaram na residência e tentaram contato, mas sem sucesso. Contudo, em determinado momento, viram o portão de elevação se abrir e uma mulher, acompanhada dos filhos, saindo correndo e em estado de desespero.

O suspeito estava trancado no banheiro e dizia não sair, quando após vários minutos, ele decidiu sair e foi contido pelos militares. Antes da chegada dos policiais, o casal estava discutindo e ele chegou a deixar a arma no banheiro e teria impedido da mulher atender os militares.

Questionado sobre as armas e munições, o homem indicou onde estavam e no local foram encontrados: uma pistola calibre .380; uma pistola de calibre 9 mm, 1 fuzil calibre 5.56, 1 rifle calibre .17HMR, além das várias munições.

Ele foi encaminhado para a delegacia e autuado em flagrante.

Veja a discussão:

Your browser does not support HTML5 video.

