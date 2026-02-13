VÍDEO: Doguinho é encontrado no Parque dos Poderes durante a chuva

Um cachorro, que aparenta ser da raça Golden Retriever, foi encontrado andando pelas intermediações da Avenida Hiroshima, região do Parque dos Poderes, em Campo Grande.
O animal, da cor creme/dourado claro, está no canil do DRACCO (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado). O doguinho foi descrito como dócil e está bem cuidado.
As equipes do departamento detalharam que irão entregar o cão ao tutor apenas mediante comprovação de guarda.
Para buscar o cachorro, basta ir até a Rua Antônio Francisco Nantes, 330 – Jardim Seminário.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
VÍDEO: Criança de 4 anos morre em incêndio na fronteira
Polícia
Idoso é preso por assédio ao mostrar pênis para adolescente em Laguna Carapã
Polícia
Jovem morde pai até arrancar pedaço e acaba preso em Dourados
Polícia
VÍDEO: Cachorro é morto ao ser atacado por pit bulls no Nova Lima
Polícia
Motorista morre ao tombar caminhão boiadeiro em Três Lagoas
Polícia
PM orienta foliões para evitar furtos e reforça 'não é não' durante Carnaval em MS
Polícia
Preso expõe esquema de aluguel de celular dentro de cadeia em Mato Grosso do Sul
Polícia
'Dom' tenta fugir da abordagem, enfrenta PM e morre em confronto em Três Lagoas
Polícia
Homem é esfaqueado, mas se nega a passar detalhes para a polícia no Caiobá
Polícia