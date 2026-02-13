VÍDEO: Doguinho é encontrado no Parque dos Poderes durante a chuva

Brenda Assis atualizado em 13/02/2026 às 14h35

Um cachorro, que aparenta ser da raça Golden Retriever, foi encontrado andando pelas intermediações da Avenida Hiroshima, região do Parque dos Poderes, em Campo Grande.

O animal, da cor creme/dourado claro, está no canil do DRACCO (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado). O doguinho foi descrito como dócil e está bem cuidado.

As equipes do departamento detalharam que irão entregar o cão ao tutor apenas mediante comprovação de guarda.

Para buscar o cachorro, basta ir até a Rua Antônio Francisco Nantes, 330 – Jardim Seminário.

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também