Polícia

VÍDEO: Doguinho é encontrado no Parque dos Poderes durante a chuva

O animal, que aparenta ser da raça Golden Retriever, está no canil do DRACCO

13 fevereiro 2026 - 14h24Brenda Assis     atualizado em 13/02/2026 às 14h35
O doguinho está bem cuidado e é dócil O doguinho está bem cuidado e é dócil   (Divulgação)

Um cachorro, que aparenta ser da raça Golden Retriever, foi encontrado andando pelas intermediações da Avenida Hiroshima, região do Parque dos Poderes, em Campo Grande.

O animal, da cor creme/dourado claro, está no canil do DRACCO (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado). O doguinho foi descrito como dócil e está bem cuidado.

As equipes do departamento detalharam que irão entregar o cão ao tutor apenas mediante comprovação de guarda.

Para buscar o cachorro, basta ir até a Rua Antônio Francisco Nantes, 330 – Jardim Seminário.

 

