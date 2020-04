Vídeo - Dois carros se acidentam após colisão com anta em rodovia

Sarah Chaves, com informações do Itaporã News

Dois carros se envolveram em um acidente nesta quarta-feira (22), na MS-157, a 4km do município de Itaporã sentido Maracaju, após o motorista de um dos veículos atropelar uma anta na pista.

Conforme o Itaporã News, o primeiro motorista que atropelou a anta, desceu do carro, deixou o pisca alerta ligado, para poder retirar o animal morto do meio da estrada.

Neste momento, enquanto o homem se aproximava da anta, uma mulher que dirigia para o trabalho no posto Ipanemão, não viu o animal no chão e acabou colidindo, ocasionando um capotamento que deixou o veículo com as rodas para cima.

Apesar da gravidade da colisão do segundo carro, a condutora não teve ferimentos graves. O Corpo de Bombeiros foi acionado e ela foi encaminhada ao Hospital Municipal de Itaporã.

Ambos os veículos não tinham passageiros, somente os motoristas. A Polícia Militar de Itaporã esteve no local, sinalizando para evitar novos acidentes

