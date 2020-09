Vídeo: dono de bar é morto após mexer com mulher casada

Marcos Tenório, com informações do portal cm7

O dono de bar identificado como Marcos da Silva Costa, 45 anos, foi morto com três tiros dentro do seu estabelecimento, na noite desta quinta-feira(10), bairro Nova Floresta, zona Leste de Manaus.

Conforme a Polícia Militar, o suspeito do assassinato chegou no estabelecimento e perguntou quem era o Marcos. O dono do bar informou que era ele, o suspeito antes de efetuar os disparos, ainda teria perguntado, porque ele teria mexido com a mulher dele, foi quando o suspeito sacou o revólver e efetuou pelo menos três disparos contra a vítima que morreu no local.







Policiais da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) não conseguiram localizar o suspeito. Segundo testemunhas, o criminoso fugiu a pé do local.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar a autoria e motivação do crime.

Confira o vídeo clicando aqui.

Deixe seu Comentário

Leia Também