VÍDEO: Dono de restaurante de sushi é denunciado por agredir ex com bebê no colo

Uma mulher de 28 anos procurou a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) de Campo Grande, na madrugada desta quarta-feira (11), para denunciar o ex-companheiro por ameaça, injúria e violência psicológica.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou à polícia que manteve união estável com o suspeito por cerca de 8 anos, explicando que o relacionamento acabou no dia 10 de fevereiro.

Porém, tudo teria desandado após a separação. A mulher passou a ser ameaçada de agressão física, sendo xingada pelo ex.

Ainda segundo o registro policial, ela informou que já havia procurado a polícia anteriormente contra o ex-companheiro e que chegou a obter uma medida protetiva, que acabou sendo revogada depois.

Diante da nova denúncia, a vítima solicitou novamente uma medida protetiva de urgência e manifestou interesse em representar criminalmente contra o autor. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Ainda na delegacia, ela apresentou um vídeo mostrando que foi agredida dentro da cozinha de um restaurante de sushi, que seu ex-companheiro é proprietário. Na ocasião, ela apanha na frente da filha pequena.

Na ocasião, e de acordo com as imagens, o homem usa uma espécie de mangueira para golpear a companheira. Ela pegou a filha no colo para defender a criança e ainda assim, continuou sendo agredida.

As imagens mostram a criança chorando no coloca da mãe. Posteriormente, ela se levanta e pega uma menor ainda. Mais uma vez, o empresário não para as agressões.

