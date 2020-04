Vídeo - Empresário desmaia após levar mata leão de guarda em fiscalização da prefeitura

Priscilla Porangaba, com informações do 24 Horas

O dono de lava jato em Maringá desmaiou após ser imobilizado por Guardas Municipais durante uma ação de fiscalização da prefeitura na tarde desta terça-feira (7) na Avenida Pedro Taques, no Jardim Alvorada.

Segundo informações do 24 Horas, testemunhas disseram que o dono do lava jato foi abordado por fiscais por estar com o portão aberto. Segundo os relatos, o homem argumentou que não estava em atividade, e que também morava no local.

A discussão se intensificou, e foi nesse momento que ele foi imobilizado pelos guardas que acompanhavam a equipe de fiscalização da prefeitura. Não havia nenhum veículo e nem piso molhado, sinalizando atividade de trabalho.

Ele permaneceu desacordado na calçada do estabelecimento, e acordou minutos depois. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas ele recusou atendimento.

Várias viaturas da Polícia Militar foram acionadas para prestar atendimento na ocorrência e muitas pessoas se aglomeraram no local. O caso foi encaminhado para a 9ª Subdivisão Policial de Maringá.

A prefeitura enviou uma nota, esclarecendo o episódio. O prefeito Ulisses Maia (PDT) lamentou as cenas que circularam pelas redes sociais.

“Não aceito, não tolero e sou absolutamente contra qualquer tipo de violência. O episódio é inaceitável sobre todos os aspectos”, afirma o prefeito. Todos os procedimentos serão instaurados para apurar as circunstâncias dos fatos e evitar novos incidentes. “É um caso isolado no contexto do trabalho da Guarda Municipal, mas isso não miniminiza os fatos. Lamentável o que ocorreu”, acrescenta.

