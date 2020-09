Vídeo - Ex-secretário Nelson Tavares tem clínica invadida por ladrão

No último sábado (19), por volta das 17h50, o médico e ex-secretário de Saúde, Nelson Tavares, passou por um grande susto. Nelson estava dentro da clinica "Tavaress Tecnologia em Saúde", juntamente com seu neto de um ano e meio, quando o estabelecimento foi arrombado.

O ladrão inutilizou a caixa elétrica, onde estava a central de alarme, e equipamentos de conexão com a Internet e telefone e, com isso, o alarme não disparou. Depois de cortar a comunicação, o meliante arrombou a porta de blindex, o que causou um estrondo. Tavares acredita que o barulho, que foi forte, possa ter afugentado o invasor. “Foi um estrondo", conta. Ele relata também que o modus operandi é semelhante ao de outros assaltos que houveram no bairro "Chácara Cachoeira", onde se situa a clínica.

Com isso, o médico e ex-secretário de Saúde, teve apenas os prejuízos materiais do arrombamento, e tanto ele quanto o neto felizmente saíram ilesos. Veja as imagens:

