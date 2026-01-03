VÍDEO: Faccionado é preso com armas e drogas em área rural de Terenos

Traficante, de 24 anos, membro de uma facção criminosa, foi preso em flagrante durante uma ação da Polícia Civil, por intermédio do GOI (Grupo de Operações e Investigações), numa área rural da cidade de Terenos - a 30 quilômetros de Campo Grande.

Ele estava com entorpecentes, armas de fogo e contra ele havia um mandado de prisão preventiva.

Segundo informações da Polícia Civil, ele já era conhecido do meio policial e também é investigado por participar como coautor de um homicídio ocorrido no dia 30 de novembro, na própria cidade.

No endereço dele, foram encontradas armas de fogo e outros materiais ilícitos, o que o levou à prisão em flagrante.

O preso foi encaminhado à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça.

