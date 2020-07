Vídeo - Flagrante mostra cachorro sendo arrastado por motorista em picape

Sarah Chaves, com informações da Record Tv

Um cachorro foi arrastado por uma picape saveiro pelas ruas de Curitiba no Rio Grande do Sul, o carro só parou quando o motorista foi alertado sobre o animal.

Nas imagens o cachorro esta amarrados na traseira do veículo. De acordo com informações da Record, o motorista disse à polícia que não percebeu a presença do cão.

O cão é conhecido como ‘Comunitário’ pois tinha dono e era protegido por moradores de uma mesma rua. O motorista aliás, era um dos cuidadores e acabou adotando o cachorro depois do episódio.

A Polícia Civil de Curitiba investiga agora para descobrir quem amarrou o cachorro na traseira do veículo.

Assista ao flagrante do momento:

Deixe seu Comentário

Leia Também