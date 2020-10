Vídeo: "Foguinho" é executado no calçadão do centro

Da redação, com mídia local

Rodrigo José Santos da Silva, 26 anos, conhecido popularmente como “Foguinho”, foi executado na terça-feira (6), no calçadão em frente a Caixa Econômica Federal do centro da cidade de Ilhéus – Bahia.

De acordo com informações da mídia local, uma pessoa armada se aproximou do rapaz, que estava saindo da agência bancária, e efetuou aproximadamente sete disparos e fugiu. “Foguinho” não resistiu e morreu antes da chegada do socorro.

Duas mulheres ficaram feridas com os disparos, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada para uma unidade de saúde. Pessoas que passaram pelo local filmaram “Foguinho” caído ao chão, clique aqui e veja .

A polícia investiga o caso e nenhum suspeito ainda foi preso.

