Vídeo - Gêmeos de 3 anos são dopados, e babá é indiciada

Sarah Chaves, com informações do GaúchaZH

Uma babá de 39 anos, foi indiciada pela Polícia Civil de Canoas, no Rio Grande do Sul na segunda-feira (6), por dopar dois irmãos gêmeos, de 3 anos. Ela responderá, em liberdade, à Justiça pelos crimes de lesão corporal grave, omissão de socorro e furto de medicamentos.

De acordo com o site GaúchaZH, a mulher estava substituindo a filha, de 21 anos, babá oficial dos meninos, em um dia no qual a jovem precisou faltar ao serviço.

Nas imagens feitas por câmeras de segurança do condomínio onde a família das crianças moram, é possível ver os gêmeos no parquinho do local, andando desequilibrados tropeçando, desabando no chão ao tentarem andar e até batendo com a cabeça em brinquedos e em uma cerca próxima. A babá passa a maior parte do registro sentada, sem socorrer as crianças.

Quando a mãe dos meninos, chegou, se assustou com o estado das crianças, tentou reanimá-los com um banho, mas, sem conseguir reação, correu a um hospital. Os gêmeos ficaram três dias internados, com risco de morrer. Hoje estão em casa, sem sequelas, mas sob acompanhamento.

Um laudo do Centro de Informação Toxicológica da Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul constatou, no sangue dos meninos, intoxicação por benzodiazepínicos, substância usada como calmante para diminuir a ansiedade.

A babá negou ter dopado os garotos, alegando que eles teriam encontrado o remédio na bolsa dela e ingerido. Ela admitiu, contudo, ter furtado as doses da clínica em que trabalhava, que atende dependentes químicos em Canoas. No local, a suspeita tinha acesso aos remédios, e era responsável pela separação e distribuição deles, conforme a polícia.

Assista o vídeo feito pelas câmeras do local:

