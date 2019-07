Vídeo - Gerente de balada joga água em churrasqueira de vendedor ambulante

Priscilla Porangaba, com informações do Blog do Nélio

A fumaça de um espetinho teria causado uma confusão em frente da casa noturna Valley entre o gerente, não identificado, e o vendedor ambulante Ueverton Fragoso, de 27 anos em Campo Grande.

Imagens gravadas por testemunhas e pelo vendedor mostram o gestor do local indo em direção ao “Espetinho da Motinha” usando uma jarra para jogar água sobre a churrasqueira.

No vídeo gravado no sábado à noite, mostra o ambulante dando um tapa nos espetinhos, que caem no chão e ele, também gravando as imagens com o celular, enquanto o funcionário da balada faz a mesma coisa.

O vídeo é, de 54 segundos, e está causando alvoroço nas redes sociais. Algumas pessoas reclamam da atitude do gerente, e outras defendem o vendedor.

O proprietário da casa noturna, Sérgio Longo, afirma que o grande problema é a fumaça produzida pela churrasqueira. De acordo com ele, desde o ano passado há uma tentativa de acordo com o ambulante.

De acordo com ele, os clientes na fila da Valley se incomodam com a fumaça, “também procuramos as autoridades, mas ninguém fez nada”.

Ueverton Fragoso, de 27 anos o dono do espetinho da Motinha, diz que tem todos os alvarás das autoridades para trabalhar e que até mudou de lugar, a pedido dos responsáveis pela boate. “Eu não estou fazendo nada de errado”.

Ele conta que antes ficava na frente da casa noturna e agora foi para o outro lado da rua. “Se mudar de lugar, não consigo clientela, nem para pagar as contas”.

Tata, como é conhecido, afirma já ter sido agredido pelo gerente, em uma outra discussão ocorrida um mês atrás. Ele, que já foi funcionário do local, começou o negócio há mais ou menos 7 meses.

Adaptou a churrasqueira na motocicleta e, segundo ele orientado pelo ex-gerente do estabelecimento, procurou regularizar os alvarás de vendedor ambulante.

Ao rebater a acusação de que a fumaça incomoda a clientela na fila, ele garante só chegar por ali por volta das 2 horas da madrugada. “Eu venho para pegar as pessoas saindo, porque é nessas horas que elas estão com fome”, diz.

Ueverton já teria registrado um boletim de ocorrência por agressão e afirma a pretensão de fazer um novo.

