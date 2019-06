Vídeo - Gravação de crime em oficina de motos impressiona pela frieza do autor

Rauster Campitelli, com informações do G1

A gravação de um crime registrado em uma oficina de motos em Rialma, no norte goiano, está sendo divulgada nas redes sociais e impressiona pela frieza da ação. O homicídio aconteceu no dia 22 deste mês. O homem que matou o dono de uma oficina de motos e filmou o crime com o celular se entregou horas depois da ação. Em depoimento ao delegado Nelinho José Almeida, Igor Brendo da Silva disse que gravou sem querer e que não foi ele quem publicou o vídeo.

O delegado contou que a vítima teve uma Toyota Hilux roubada e que suspeitou de Igor. Então, na sexta-feira (21), foi a casa dele, em Ceres, e atirou contra a parede, atingindo uma janela. A PM (Polícia Militar) ouviu os tiros e chegou a abordar o dono da oficina, mas não encontrou a arma.

No entanto, segundo o delegado, a PM notou que o rapaz estava bêbado e o prendeu por embriaguez ao volante. “Eu mesmo o autuei na sexta à noite. Na manhã de sábado, ele pagou uma fiança e foi embora. Por volta de 12h, ele foi assassinado na oficina dele”, revelou Almeida, acrescentando que a Polícia Militar também ouviu os tiros do homicídio e correu atrás do autor, que teria fugido em um VW Gol branco.

Apesar disso, Igor conseguiu fugir. O carro foi parado em uma barreira na BR-153, mas só um motorista estava no veículo. Ele foi preso como co-autor do crime.

“O Igor estava foragido, mas a PM continuou as buscas. Durante a madrugada teve denúncia de que ele estava em uma casa em Ceres e fizeram o cerco. Ele deve ter percebido, porque chamou um advogado, se entregou, foi levado à delegacia, confessou e foi para a Unidade Prisional de Rialma”, explicou o delegado. Igor e o motorista suspeito de dar fuga à ele foram autuados por homicídio qualificado.

