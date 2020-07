Vídeo - Grupo de pagode tem live interrompida por tiroteio e policiais armados

Um live do grupo de pagode Aglomerou, que acontecia na tarde deste domingo (26), foi interrompida por um tiroteio em uma mansão em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro.



Os músicos tocavam a canção "Compasso do amor", do Revelação, quando foram interrompidos por barulho de tiros e policiais entrando no imóvel.



No Instagram do grupo, eles fizeram uma declaração tranquilizando os fãs e disseram que a entrada de policiais no imóvel foi um engano e que a live será remarcada.



"Galera, estamos bem. Tá tudo bem. Tá acontecendo uma operação policial em uma casa bem próxima aqui do espaço. Então, ocorreu esse fato, mas tá todo mundo bem. A gente vai remarcar a live porque a gente tá meio sem clima pra fazer", disse o vocalista, João Victor.

Queee isso tem coisa que só acontece em Angra pprt kkkkk do nada tiroteio na live do Aglomerou pic.twitter.com/ZNATcy3cQD — Rmlin (@Romulo___Mota) July 26, 2020





