Vídeo: Guarda acaba com “pelada” no Campo Belo

Uma partida de futebol foi intenrompida na noite desta segunda-feira (17) no Jardim Campo Belo, em Campo Grande. A partida era realizada quando por volta das 21h20 quando a Guarda Civil Metropolitana, juntamente com a Agetran, Vigilância Sanitária, Semadur e Polícia Militar, chegaram no local.

Conforme a assessoria da Guarda Civil Metropolitana, a operação em conjunto realizada ontem, era para orientação. Estavamos passando pela rua, avistamos uma agromeração e paramos, os jogadores imediatamente intenromperam a partida, e foram orientados, ninguém foi detido".

Ao total foram 35 Estabelecimentos comerciais orientados pelas equipes. foram 120 pessoas abordadas e orientadas a retornarem e permanecerem em suas residências.

Deixe seu Comentário

Leia Também