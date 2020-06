Vídeo - Homem armado assalta loja de açaí e funcionário reage

Um homem armado assaltou a loja Giba's Açaí na noite do último domingo (21), por volta de 22h40, no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, na Bahia. Na hora do crime, três funcionários estavam dentro do estabelecimento, que está funcionando apenas para delivery.



Segundo o BNews, as imagens do circuito de segurança mostram que o suspeito estava de boné, regata branca e com a máscara de proteção individual. Ele entra na loja com a arma de fogo na mão e já aborda um funcionário subtraindo o aparelho celular. Quando se vai ao caixa, o trabalhador não passa os pertences, então o suspeito partiu para agredi-lo e depois sai em direção a porta.



O funcionário pega um objeto e arremessa contra o suspeito, quando todas as vítimas partem para cima dele. O homem, apesar de armado, não disparou e saiu do estabelecimento.

O proprietário do local informou que o homem fugiu em um veículo modelo Mobi, que não possui registro de furto ou roubo, mas a placa é de Belo Horizonte.

