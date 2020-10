Vídeo: Homem atira na esposa e tira a própria vida dentro de shopping

Sarah Chaves, com informações do Mauá Agora e Band

Após 11 anos de casamento, de Johnny Rodrigues atirou na esposa, Natacha Paccanaro, dentro do estacionamento do Mauá Plaza Shopping na noite desta quinta-feira (29), no município de Mauá em São Paulo.

De acordo com a Polícia, Johnny Rodrigues, era empresário e estava armado com uma pistola registrada no nome dele, e o casal estava dentro de um carro, no estacionamento do shopping, aguardando um pastor para conversar. Enquanto esperavam, uma discussão entre os dois se iniciou.

O pastor, ao chegar no local, presenciou a cena do criminoso atirando na mulher e depois atirou na própria cabeça. O tiro atingiu, de raspão, a nuca da vítima. O pastor, depois de presenciar o crime, fugiu do local.

Natacha foi socorrida por uma ambulância do shopping, enquanto Johnny foi atendido pelo Samu. Ambos foram levados ao PS Nardini, onde o atirador não resistiu e morreu.

O caso será registrado no 01º DP de Mauá, onde deve ser investigado. O crime teria sido passional, motivado por ciúmes, de acordo com a Polícia

O casal estaria separado há um mês, depois de 11 anos casados. Eles tentavam uma reconciliação e fariamuma viagem para a praia depois de conversar com o pastor.

