Menu
Menu Busca quarta, 26 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Polícia

VÍDEO: Homem é contido após tentar atacar jovem com cadeirada em sorveteria de Ivinhema

Indivíduo cometeu ato enquanto mulher estava conversando com a amiga no estabelecimento

26 novembro 2025 - 11h11Luiz Vinicius
Confusão aconteceu em uma sorveteriaConfusão aconteceu em uma sorveteria   (Reprodução/Ivinotícias)
Dr Canela

Homem, de 40 anos, foi contido por um popular e posteriormente encaminhado para a delegacia de Ivinhema, após causar uma confusão com uma jovem, de 18 anos, na frente de uma sorveteria, no começo da noite de segunda-feira, dia 24.

Ele chegou a ameaçar a vítima, dizendo que a mataria e por pouco não se apossou de uma cadeira com intuito de atacar a jovem, que conseguiu se defender.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a jovem estava acompanhada da colega de trabalho na frente do estabelecimento, quando o suspeito chegou e passou a perturbá-las, quando elas pediram para que ele deixasse o local.

Conforme imagens de câmera de segurança, o homem por pouco não pegou uma cadeira para agredir a jovem, que reagiu rapidamente e impediu a ação. Na sequência, um popular que estava em uma loja ao lado percebeu a situação e agarrou o homem, impossibilitando qualquer ação dele.

A Polícia Militar foi acionada e conduziu o suspeito para a delegacia.

 

Reportar Erro
Dr Canela
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Carros de luxo apreendidos após prisão do suspeito no bairro Daniel Fonseca em Uberlândia
Polícia
Foragido de MS, 'Tio Doni' que arquitetou plano contra promotores é preso em MG
Imagem Ilustrativa
Polícia
Jovem leva tapa no rosto durante briga com a mãe em Dourados
Depac Dourados
Polícia
Streamer de Dourados é vítima de homofobia durante live nas redes sociais
Operação mirou uma máfia montenegrina
Polícia
Operação da PF contra tráfico realizado por máfia montenegrina respinga em MS
A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros
Polícia
Motociclista é socorrido em estado grave após acidente em Nova Andradina
PF avança em investigação sobre morte de indígena em MS após apreensão de dispositivos
Polícia
PF avança em investigação sobre morte de indígena em MS após apreensão de dispositivos
O acidente aconteceu na noite de ontem
Polícia
Motorista é socorrido após bater carro em coqueiro em Dourados
Buscas seguem sendo realizadas
Polícia
VÍDEO: Bombeiros fazem buscas por jovem que desapareceu no rio Paraguai
Artista foi atingido várias vezes pelo ladrão
Polícia
Polícia indicia criminoso que roubou e atacou artista plástico em Campo Grande
Drogas foram apreendidas pelas equipes
Polícia
Caminhão com fundo falso e drogas é interceptado pelo FICCO-MS na BR-163, em Jaraguari

Mais Lidas

Jovem de 20 anos é encontrada sem vida em Jaraguari
Polícia
Jovem de 20 anos é encontrada sem vida em Jaraguari
Diretor da ACICG afirma que situação tem impacto direto na segurança da população.
Cidade
GCM de Campo Grande enfrenta perdas salariais e condições precárias de trabalho
Casas populares
Cidade
Inscrições para mais de 200 apartamentos populares encerram nesta quarta na Capital
Everson foi morto a tiros
Polícia
Mecânico é assassinado a tiros na frente da namorada no Parque do Lageado