VÍDEO: Homem é contido após tentar atacar jovem com cadeirada em sorveteria de Ivinhema

Homem, de 40 anos, foi contido por um popular e posteriormente encaminhado para a delegacia de Ivinhema, após causar uma confusão com uma jovem, de 18 anos, na frente de uma sorveteria, no começo da noite de segunda-feira, dia 24.

Ele chegou a ameaçar a vítima, dizendo que a mataria e por pouco não se apossou de uma cadeira com intuito de atacar a jovem, que conseguiu se defender.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a jovem estava acompanhada da colega de trabalho na frente do estabelecimento, quando o suspeito chegou e passou a perturbá-las, quando elas pediram para que ele deixasse o local.

Conforme imagens de câmera de segurança, o homem por pouco não pegou uma cadeira para agredir a jovem, que reagiu rapidamente e impediu a ação. Na sequência, um popular que estava em uma loja ao lado percebeu a situação e agarrou o homem, impossibilitando qualquer ação dele.

A Polícia Militar foi acionada e conduziu o suspeito para a delegacia.

