Vídeo: Homem é executado enquanto dirigia

Luís Gonzaga Rodas de Souza, 30, foi morto em Ponta Porã - distante cerca de 314 km de Campo Grande -, por volta das 21h da última quinta-feira (26) enquanto transitava em um veículo Hyundai, com placas de Dourados. O homem foi atacado por inúmeros disparos de pistola calibre 9mm e morreu antes de receber assistência médica.

Agentes do Setor de Investigações Gerais (SIG) coordenado pelos delegados Mikail Gouveia, Fabricio Dias, Caio Macedo e Alcides Bruno Braun com apoio dos agentes da Polícia Técnica realizaram os procedimentos de rigor e encaminharam o corpo ao Instituto Médico Legal (IML) para posterior entrega aos familiares, de acordo com informações do portal Ponta Porã Informa.

Segundo testemunhas a vítima a bordo de seu veículo estava dirigindo no momento em que foi alcançado pela dupla a bordo de uma motocicleta que iniciou os disparos contra o mesmo que faleceu a metros do local do ataque. No local onde se encontrava o veículo os policiais recolheram 19 cápsulas do calibre 9mm, mas populares manifestaram que foram mais de 30 disparos realizados pelos pistoleiros. As várias câmeras de segurança da região deverão ajudar os investigadores na elucidação do crime que poderia ter relação com um ajuste de contas do narcotráfico. Apesar da suspeita, a polícia não descarta nenhuma linha de investigação.

Os disparos acertaram peito, mão e cabeça da vítima, e a polícia ainda apura quantos foram ao total. Ainda não há informações de prisões. Esta é a sexta execução na fronteira de Mato Grosso do Sul em 10 dias.

Na quarta-feira (25) Marlene Rosa de Souza Zaffe, 48, foi morta em casa com cinco tiros de pistola calibre 9 milímetros. Na última segunda-feira (23) o paraguaio Hugo Antonio Barreiro Morinigo, de 33 anos, também morreu no Hospital Regional de Ponta Porã após ser atacado a tiros. As outras mortes ocorreram na semana passada, sendo três no lado paraguaio da fronteira.

