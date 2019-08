Vídeo - Homem é flagrado furtando moto do estacionamento do Fort

Um homem, ainda não identificado, furtou uma biz no estacionamento do Fort Atacadista próximo da vila Jacy. O crime ocorreu na segunda-feira (12), e as câmeras do local registraram o momento.

O vídeo mostra o momento em que um rapaz de boné, bermuda e camiseta vermelha se aproxima, coloca o capacete na cabeça sai tranquilamente após destravar a moto. Ele chega no local em uma Titan preta acompanhado de outro comparsa.

A falta de segurança na região, aliás é uma das constantes reclamações dos moradores e comerciantes.

Direitos

Em contato com o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor de Mato Grosso do Sul (Procon/MS), a informação é que após registrado o boletim de ocorrência, a consumidora pode solicitar s imagens da câmera de segurançã para apuração do furto, e aguardar pela medidas tomadas.

Algumas medidas são a comprovação de que a vítima esteve no local. Apresentando o cupom fiscal da compra, para provar que utilizou o espaço, não jogue fora o cupom fiscal, que é para comprovar que ela estava lá como consumidora.

