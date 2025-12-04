VÍDEO: Homem morre após ser atingido por barra de supino em academia

Um homem morreu, nesta terça-feira (2), após ser atingido por uma barra de ferro enquanto executava o exercício de supino em uma academia de Olinda, Grande Recife. O acidente aconteceu na última segunda-feira (1).

Na imagem registrada pelas câmeras de segurança, é possível ver Ronald José Salvador, de 55 anos, se exercitando, quando a barra escorrega de sua mão e cai sobre seu tórax.

O homem consegue se levantar, mas logo em seguida cai no chão, sendo socorrido por funcionários e membros da academia. A vítima, que era presidente do Palácio dos Bonecos Gigantes de Olinda e fazia parte do bloco carnavalesco "Homem da Meia-Noite", foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na terça-feira (2).

Em nota, a RW Academia informou que toda a equipe prestou atendimento imediato ao aluno. "Transmitimos aos seus familiares e amigos nossas mais sinceras condolências, desejando força e conforto neste momento de dor incomensurável. Ronald José Salvador sempre será lembrado com respeito e carinho por todos que fizeram parte de sua trajetória em nossa comunidade", lamentaram nas redes sociais.

O velório de Ronald acontece nesta quarta-feira (3) e o sepultamento no cemitério Morada da Paz - Paulista (PE).

Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado como morte acidental, pela Delegacia de Rio Doce. As investigações seguem em andamento. Apuração deve analisar se houve imperícia, imprudência ou negligência.

