
Polícia

VÍDEO: Homem tenta agarrar e abusar de adolescente em rua do Nova Lima

Garota conseguiu se salvar e suspeito fugiu de bicicleta

12 fevereiro 2026 - 09h23Luiz Vinicius
Homem tentou abusar da garotaHomem tentou abusar da garota   (Reprodução/Nova Lima News)

Adolescente foi vítima de uma tentativa de abuso sexual no final da tarde desta quarta-feira, dia 11, na rua Lourenço da Veiga, na região do Nova Lima, em Campo Grande.

Ela foi atacada por um homem, onde imagens de câmera de segurança, flagraram ele saindo de uma construção e chamando pela vítima antes de iniciar o ataque.

O vídeo ainda mostra que o suspeito deixou o local de bicicleta, enquanto a adolescente, ainda em choque, permaneceu por alguns segundos no local.

Conforme o Nova Lima News, a família indicou que vai registrar um boletim de ocorrência e informações sobre o suspeito pode ser repassadas para a Polícia Miliar através do 190.

Veja o vídeo cedido pelo Nova Lima News:

 

