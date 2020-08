Vídeo: Idoso fica desorientado e bate caminhonete em árvore

Um idoso com 70 anos ficou levemente ferido após colidir, com seu veículo, contra uma

árvore no início da manhã deste sábado (22), em Três Lagoas. O aposentado relatou ter sofrido uma desorientação enquanto dirigia o veículo.

Segundo a Polícia Militar, com a desorientação o idoso acabou acelerando o veículo e perdendo o controle da direção, subindo na calçada e colidindo contra uma árvore. O Corpo de Bombeiros foi chamado, mas a vítima recusou atendimento por não ter sofrido ferimentos graves.

A Polícia Militar foi ao local registrar o boletim de ocorrência, por ser um acidente com vítima, ao solicitar a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) do aposentado, os militares constataram que o documento estava com a data de validade vencida.

O aposentado foi autuado. Já o veículo foi liberado para os familiares fazerem a remoção. O aposentado foi encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

