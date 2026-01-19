VÍDEO: Imagens mostram dupla de moto invadindo praça e atirando em rapaz em Miranda

Imagens de câmera de segurança flagraram o momento em que uma dupla em uma motocicleta, invade a Praça Central de Miranda, a 203 quilômetros de Campo Grande, e atira diversas, causando a morte de Flávio Adriano, na madrugada deste domingo, dia 18.
O local estava sendo frequentado por várias pessoas e houve corre-corre por parte dos populares, que conseguiram fugir e se abrigarem em um local seguro.
Conforme as imagens, enviadas para a reportagem, a dupla acessa a praça e começa rapidamente os disparos. Informações apontam que a vítima estava em um dos bancos da praça, quando foi surpreendido pelo atirador e não teve tempo de escapar.
No entanto, não há informações concretas ainda se o alvo era de fato Flávio.
O caso foi registrado como homicídio e continua sob investigação da Polícia Civil.
