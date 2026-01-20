Vídeo: Incêndio de grandes proporções atinge usina em Caarapó

Um incêndio de grandes proporções foi registrado na manhã desta terça-feira (20) em uma usina Raízen no município de Caarapó. Até o momento, não há informações oficiais sobre as causas do fogo, mas informações preliminares apurados pelo repórter Sidnei Bronka, apontam para início em uma caldeira.

O Corpo de Bombeiros de Caarapó e brigadistas de combate ao incêndio da própria usina fazem atendimento no loca. Possíveis danos ou feridos ainda estão sendo levantados.

A reportagem segue acompanhando o caso e aguarda novas informações.

