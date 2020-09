Vídeo: Incêndio destrói restaurante em Campo Grande

Um incêndio, que aconteceu na madrugada da última segunda-feira (7), destruiu toda a estrutura do restaurante Deck Espetos, localizado no Jardim Novos Estados, em Campo Grande. Segundo o corpo de Bombeiros, foram utilizados 3.500 litros de águas, 4 viaturas e 12 militares, no combate as chamas.

O caso assustou moradores da região, porém, apesar da gravidade do incêndio, ninguém ficou ferido. Um vídeo postado nas redes sociais dá conta até onde chegaram as labaredas de fogo. Já fotos também publicadas na internet mostram os estragos causados pelo fogo.

A perícia foi até o local, mas ainda não se sabe a causa do incêndio e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

