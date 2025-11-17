VÍDEO: Indígenas entram em desespero com ataque que deixou um morto em Iguatemi

Saiba Mais Polícia Ataque armado deixa um indígena morto e quatro feridos em Iguatemi

O ataque armado que deixou o indígena Vicente Fernandes Vilhalva, de 36 anos, na madrugada deste domingo, dia 16, na retomada indígena de Pyelito Kue, localizada na Terra Indígena Iguatemipeguá I, em Iguatemi, foi gravada pelos próprios indígenas.

O desespero foi sentido para quem ficou na linha de fogo e pedia por socorro, conforme uma das gravações divulgadas pelo CIMI (Conselho Indigenista Missionário) nas redes sociais.

Nesse ataque armado, segundo o CIMI, houve mais três feridos, sendo dois adolescentes com perfurações e marcas de tiros nos braços e abdômen.

Há ao menos outros três feridos, sendo dois adolescentes, com perfurações e marcas de tiros nos braços e no abdômen.

Your browser does not support HTML5 video.

De acordo com relatos da comunidade e informações confirmadas pela Funai, cerca de 20 homens armados invadiram o local e efetuaram diversos disparos.

A Força Nacional de Segurança Pública chegou à área ainda na manhã de domingo, seguida por equipes da Secretaria Especial de Saúde Indígena, que prestaram os primeiros atendimentos. A Polícia Federal foi acionada para realizar perícia e iniciar formalmente a investigação.

Lideranças Kaiowá e Guarani relatam a possibilidade de participação de agentes de segurança pública no ataque, mencionando indícios de envolvimento de policiais militares e integrantes do Departamento de Operações de Fronteira. Três vítimas apresentavam ferimentos compatíveis com munição não letal de uso restrito das forças policiais.

O contexto de tensão na região se agravou após o início de outubro, quando os Kaiowá e Guarani retomaram uma área da Fazenda Cachoeira, sobreposta à Terra Indígena e próxima à aldeia Pyelito Kue. Desde então, segundo a comunidade, ocorreram quatro ataques armados. O episódio deste domingo foi o mais violento.

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia Ataque armado deixa um indígena morto e quatro feridos em Iguatemi

Deixe seu Comentário

Leia Também