Menu
Menu Busca segunda, 17 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
UEMS Nov25
Polícia

VÍDEO: Indígenas entram em desespero com ataque que deixou um morto em Iguatemi

Situação aconteceu Terra Indígena Iguatemipeguá I

17 novembro 2025 - 11h38Luiz Vinicius
Indígena foi morto a tirosIndígena foi morto a tiros   (Divulgação/CIMI)

O ataque armado que deixou o indígena Vicente Fernandes Vilhalva, de 36 anos, na madrugada deste domingo, dia 16, na retomada indígena de Pyelito Kue, localizada na Terra Indígena Iguatemipeguá I, em Iguatemi, foi gravada pelos próprios indígenas.

O desespero foi sentido para quem ficou na linha de fogo e pedia por socorro, conforme uma das gravações divulgadas pelo CIMI (Conselho Indigenista Missionário) nas redes sociais.

Nesse ataque armado, segundo o CIMI, houve mais três feridos, sendo dois adolescentes com perfurações e marcas de tiros nos braços e abdômen.

Há ao menos outros três feridos, sendo dois adolescentes, com perfurações e marcas de tiros nos braços e no abdômen.

De acordo com relatos da comunidade e informações confirmadas pela Funai, cerca de 20 homens armados invadiram o local e efetuaram diversos disparos.

A Força Nacional de Segurança Pública chegou à área ainda na manhã de domingo, seguida por equipes da Secretaria Especial de Saúde Indígena, que prestaram os primeiros atendimentos. A Polícia Federal foi acionada para realizar perícia e iniciar formalmente a investigação.

Lideranças Kaiowá e Guarani relatam a possibilidade de participação de agentes de segurança pública no ataque, mencionando indícios de envolvimento de policiais militares e integrantes do Departamento de Operações de Fronteira. Três vítimas apresentavam ferimentos compatíveis com munição não letal de uso restrito das forças policiais.

O contexto de tensão na região se agravou após o início de outubro, quando os Kaiowá e Guarani retomaram uma área da Fazenda Cachoeira, sobreposta à Terra Indígena e próxima à aldeia Pyelito Kue. Desde então, segundo a comunidade, ocorreram quatro ataques armados. O episódio deste domingo foi o mais violento.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ele estava armado com uma garrafa ainda
Polícia
Rapaz é esfaqueado e tem celular roubado em tentativa de latrocínio na Capital
Vítima morreu dentro da residência
Polícia
Rapaz é assassinado a tiros dentro de residência em Ponta Porã
Imagem ilustrativa
Polícia
Idoso mata homem com facada certeira e foge após briga em bar de Campo Grande
AGORA: Motociclista morre durante acidente grave em Campo Grande
Polícia
AGORA: Motociclista morre durante acidente grave em Campo Grande
Foto: Divulgação/PF
Polícia
Motorista é preso com 300 caixas de vinhos contrabandeados na BR-163
Adolescente é conduzido pela Polícia Militar
Polícia
Briga entre alunos termina em agressão com tesoura em escola de Três Lagoas
Ataque armado deixa um indígena morto e quatro feridos em Iguatemi
Polícia
Ataque armado deixa um indígena morto e quatro feridos em Iguatemi
Cinco são detidos por envolvimento na morte do padre Alexsandro em Dourados
Polícia
Cinco são detidos por envolvimento na morte do padre Alexsandro em Dourados
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Jovem é encontrado inconsciente após briga em Campo Grande
Farmácia do SUS
Saúde
MS será beneficiado com hospital inteligente do SUS e rede nacional de serviços de alta precisão

Mais Lidas

AGORA: Motociclista morre durante acidente grave em Campo Grande
Polícia
AGORA: Motociclista morre durante acidente grave em Campo Grande
Fiat Toro foi recuperada pela PMMS -
Polícia
Servidor do TJMS tem carro furtado após não pagar programa com novinho em Campo Grande
Arma, motos e drogas apreendidas -
Polícia
Armado, menor procurado por assassinato no Jd. Nhanhá foge de abordagem do Choque
Cinco são detidos por envolvimento na morte do padre Alexsandro em Dourados
Polícia
Cinco são detidos por envolvimento na morte do padre Alexsandro em Dourados