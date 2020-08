Vídeo: Internauta flagra perseguição de caça a avião com drogas em MS

O internauta Marcos Júnior flagrou no último domingo (2) em Três Lagoas, o momento que dois caças da Força Aérea Brasileira (FAB) persegue um avião monomotor carregado com 450 kg. Os militares deram ordem para que ele pousasse na cidade, porém ele acabou desobedecendo e foi interceptado pelas aeronaves apenas em Rondonópolis (MT).

Conforme a FAB, o monomotor foi escoltado até o pouso obrigatório em Rondonópolis (MT), onde houve a abordagem e 450 kg de cocaína foram apreendidos. Os pilotos que estavam no interior da aeronave foram presos em flagrante.

Outra interceptação

Na segunda ação, um bimotor B-58 Baron foi interceptado também na capital sul-mato-grossense, sendo orientado a pousar em Três Lagoas, na região leste do estado. O bimotor não cumpriu as ordens e tentou fuga, porém, foi localizado no município de Ivinhena, com cerca de 700 kg de cocaína a bordo.

A FAB informou que as ações fazem parte da Operação Ostium, deflagrada para coibir ilícitos transfronteiriços. Para a ação, além das quatro caças A-29 Super Tucano da FAB e um E-99, também houve esforço de todo o Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro (Sisdabra).

