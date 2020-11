Vídeo: Invasor pula portão com arame ao ser flagrado tentando furtar residência

O morador do bairro São Jorge da Lagoa, Dauri Rodrigiues Silva, foi surpreendido na última segunda-feira (16), quando chegou em casa na rua Rosário Oeste e encontrou um homem dentro do quintal pronto para levar vários objetos do local.

Conforme relatado por Dauri, não tinha ninguém em casa no momento, por volta das 11h40 da manhã. E assim que chegou em casa com a esposa e os filhos foi abrindo o portão e a porta da frente, e quando foi abrir a porta dos fundos o meliante ainda estava no local, e correu para o corredor lateral da residência, foi para a parte da frente e pulou o portão para fugir.

“Ele não nos viu, mas nós vimos ele”, comentou Dauri, e segundo ele o invasor teve acesso a residência pelo lado direito onde tem uma propriedade abandonada e para entrar serrou a concertina (arame) no fim do muro.

Dauri percebeu que o autor havia separado alguns pertences que foi juntando perto do muro. “Ele foi separando a bicicleta de corrida, caixas de ferramentas e outros objetos. Quando vimos ele no fundo, fechamos a porta e corremos para a frente, mas ele já estava pulando o muro”, relatou.

No vídeo feito por uma câmara de segurança da casa, após falhar na tentativa de furto, o invasor pula o portão com arame e sai tranquilamente. Veja:

