VÍDEO: Jovem é atropelada por motociclista que empinava moto e fica em coma em Sidrolândia

Diulia Gonçalves Marques, de 20 anos, está internada em coma induzido na Santa Casa de Campo Grande, após ser atropelada por um motociclista que empinava a moto na Avenida Dorvalino dos Santos, em Sidrolândia, na madrugada deste domingo, dia 2 de novembro.

A jovem estava atravessando a avenida quando foi atingida pelo motoqueiro, que fugiu sem prestar o devido socorro para a vítima. O acidente foi presenciado por outras pessoas que estavam próximo ao ocorrido.

Conforme imagens de câmera de segurança, a jovem estava atravessando a avenida e esperou um veículo de passar para continuar a travessia, no entanto, foi atingida pelo motociclista.

Com o atropelamento, Diulia caiu desacordada e sofreu várias fraturas no rosto, sendo socorrida em estado grave. O motociclista aparece nas imagens levantando a motocicleta e saindo logo na sequência.

Em decorrência dos ferimentos, ela foi entubada e transferida para a Santa Casa de Campo Grande, onde permanece em coma induzido.

Nas redes sociais, o pedido é de orações para a recuperação da jovem. o tio de Diulia, inclusive, fez uma publicação com imagens do possível motociclista e pede para que ele se apresente e seja responsabilizado pelo crime, segundo o site Noticidade.

