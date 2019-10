Vídeo - Jovem é preso ao aterrorizar pessoas com faca em UBSF

Welison Manoel de Brito, de 22 anos, foi preso duas vezes nesta quinta-feira (25) após invadir duas Unidades Básica de Saúde da Família (UBSF) em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Guarda Municipal foi acionada porque ele estava na UBSF Dom Antonio Barbosa mostrando a faca para pessoas e colocando medo nelas.

Durante deslocamento da equipe, Welison fugiu e foi para a UBSF do Bairro Parque do Sol com a faca na cintura. O rapaz seria usuário de drogas, conforme ficou registrado na delegacia.

Durante a tarde, ao entrar no posto de saúde com a faca, ele causou pânico e medo em quem estava no local. Para resguardar a integridade física das pessoas presentes no local foi necessário o uso de munição de borracha, já que ele não quis entregar o objeto e fazia ameaças à equipe.

A Guarda Municipal imobilizou o rapaz conforme o vídeo gravado na unidade. Uma mulher desmaiou e uma funcionária pedi que as pessoas deixem “a polícia fazer o trabalho dela”.

Ele foi preso por tentativa de furto no mesmo dia em outra unidade, ele estava escondido em lugar onde fica o compressor de ar da sala de odontologia e havia pegado seis pratos, quatro garfos, uma frigideira e uma bacia na unidade.

Welison foi preso por desobediência, desacato e resistência.

