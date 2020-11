Vídeo: jovem fumando 'cigarrinho do capeta' tira onda com PM

Um vídeo que circula na internet desde a tarde da quarta-feira (18), mostra um homem de 22 anos, residente de Três Lagoas, fumando um cigarro de maconha e filmando a viatura da Polícia Militar, que está logo a frente. “Em Três Lagoas a gente tá assim, fumando um baseado, a dona policia nossa amiga aqui, ô segunda DP, tamo junto.”, diz o homem na publicação. A prisão aconteceu na mesma tarde.

Poucas horas depois o 2° Batalhão da Polícia Militar da cidade, aborda o veiculo Celta, e questiona sobre o vídeo, momento em o homem assume ser de sua autoria.

“Queria pedir desculpa pro pessoal da Polícia Militar, Polícia Civil aí, eu fiz um vídeo fumando maconha atrás da viatura, e que eles trabalham muito bem, em menos de duas horas me flagraram ai, já fui pego” disse o homem no vídeo, pedindo desculpa a polícia.

No veículo estavam os dois filhos do autor, que se encontravam no banco da frente, uma menina de três anos estava sentada no banco, sem o cinto de segurança, e o menino de dez meses, sentado no assoalho, sem nenhum equipamento de segurança.

Em vistoria ao veículo foi encontrado um pequeno cigarro de maconha, de baixo do banco do motorista. As crianças foram buscadas pela avó Paterna no Batalhão da PM. Foram feitos os trâmites de Trânsito, e o veículo recolhido ao pátio do Detran. Diante dos fatos o autor foi encaminhado a delegacia, pela viatura 2490, sem lesões corporais. Para providências cabíveis.

